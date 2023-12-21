Вкусно, дорого и богато. Составлен топ-5 самых прибыльных ресторанов Новосибирска

Сиб.фм узнал, какие новосибирские рестораны приносят своим владельцам самую большую прибыль.

В Новосибирске более тысячи заведений с питанием по всему городу, но многомиллионной выручкой похвастаться могут немногие. Сиб.фм публикует рейтинг самых прибыльных ресторанов города, которые вошли в топ-5 по версии сайта Tripadvisor.

«РЮМКИBAR»





На пятом месте ресторан «РЮМКИBAR» на Народной, 1. Генеральный директор и учредитель с долей в 100% — Анна Рюмшина.

Выручка бара-ресторана с каждым годом растёт. Если в 2018-м, по данным сервиса по проверке контрагентов Rusprofile, выручка составляла всего 3,6 миллиона рублей, то в 2022 году — уже 55 миллионов рублей.

Средний чек — 1000 рублей.

Т.Б.К. Лонж





На четвёртом месте — «Т.Б.К. Лонж» Дениса Иванова, владельца группы компаний ресторанного бизнеса, куда входят различные заведения в Новосибирске и Москве. Самые популярные из них, например, «Чашка Кофе» и BEERMAN.

Иванов — учредитель 36 организаций с общей выручкой в 2,2 миллиарда рублей. Только ресторан Т.Б.К. Лонж, расположенный в новосибирском Академгородке на Золотодолинской, 11, принёс в 2022-м году 41 миллион рублей.

В 2012-м в «ТБК Лонж» заезжал тогдашний премьер-министр и бывший президент России Дмитрий Медведев — он отведал луковый суп в большой луковице и спринг-роллы.

Средний чек — 4500 рублей.

La Maison





На третьем месте — ресторан La Maison на Советской, 25. Собственник со стопроцентной долей — Андрей Козловский. В выручка за 2022-й составила 121 млн рублей.

По данным с сайта заведения, La Maison работает только в формате банкетного зала, а также в заведении открылась кондитерская и кухня на вынос с различными блюдами от пиццы до кондитерский изделий. В 2022 году кухня получила премию 2ГИС «Лучшая кондитерская».

Ресторан располагается в здании старинного особняка Захария Крюкова, построенного в 1908 году. В переводе с французского la maison означает «дом» и у этого дома есть своя особая романтическая история: купец Крюков построил его для своей возлюбленной.

Puppen Haus







На втором месте — Puppen Haus на Чаплыгина, 65/1. Проект принадлежит Владимиру и Анжелике Бурковским, они же — учредители с равными долями. Владимир — президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, а также совладелец холдинга ГК «Сибирские блины». Бурковский числится учредителем 20 организаций с выручкой в 794 млн рублей.

Ресторан работает с 2011 года. В этом же году он получил премию ресторанного бизнеса «Пальмовая ветвь». Выручка за 2022 год — 102 млн рублей.

Средний чек — 2500 рублей.

«Гудман»







Лидирующую позицию в рейтинге занял ресторан «Гудман стейк-хаус» на Советской, 5.

Владелец и директор ресторана Дмитрий Карелин — сын олимпийского чемпиона и представителя Новосибирской области в Совфеде Александра Карелина.

С каждым годом прибыль ресторана растёт — в прошлом году она составила 173 млн рублей.

Средний чек — 3500 рублей.