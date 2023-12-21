Врач Умнов посоветовал при ОРВИ есть льняную кашу и бруснику

Кроме того, медик подчеркнул, что во время простуды рацион обязательно должен быть богат белками, жирами и углеводами.

Врач-хирург Александр Умнов рассказал, как следует питаться, чтобы быстрее выздороветь во время ОРВИ. Так, по его словам, пациенту следует обязательно добавить в рацион продукты, богатые белками, жирами и углеводами. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Life.ru.

В перечень полезных продуктов также входят фрукты, зеленый лук, морковь, смородина. Они богаты витаминами А и С, что положительно скажется на общем самочувствии, подчеркнул медик.

Вдобавок, в рационе болеющего ОРВИ человека должны присутствовать твердые сыры и рыба. Повысить иммунитет также помогут изюм, льняная каша, брусника. А вот от жареной и острой пищи следует отказаться, резюмировал Умнов.

Напомним, что в Новосибирской области значительно выросла заболеваемость ОРВИ.