«Заряд позитива на все новогодние праздники»: новосибирец Шура — о новогоднем фильме ТНТ «Иван Васильевич меняет все»

В интервью Сиб.фм знаменитый певец рассказал о том, почему обязательно стоит посмотреть «Иван Васильевич меняет все!», что произошло на съемках, а также о новогодних традициях, любимом городе и отношении к молодым артистам.

-Этой осенью вы не раз выступали на концертах с группой «Руки вверх» в разных городах: Новокузнецке, Кемерово, Самаре. Что это за проект и не планируете ли, во-первых, аналогичное выступление в Новосибирске, а во-вторых, записать дуэт с Сергеем Жуковым?

Этот проект я бы назвал «дружбой коллег по цеху». Сережа — настоящий феномен из всех, кто начал свою карьеру в 90-х. Он заслуженно собирает полные стадионы на своих сольных концертах во все времена. Приоткрою завесу тайны, почему я участвую в его концертах: в середине шоу Сергею необходимо переодеться и немного отдохнуть, в это время очень важно, чтобы стадион не остыл, а уж я-то, как фейерверк, со своими хитами с легкостью справляюсь с этой задачей. В Новосибирске я был с Жуковым, что касается дуэта — у нас есть первый пилотный проект — сингл «Я Рыболов» из сериала «Евгенич». Скоро официально выпустим!

-Вы – настоящая легенда 90-х. Сейчас все говорят о нашумевшем сериале «Слово пацана». Смотрели ли вы его? Помните ли какие-то истории, связанные с тем непростым временем? Возможно, были проблемы с организацией концертов? Может, вы выступали перед похожей аудиторией?

Действительно, о нем говорят все, пиар-кампания отработала сполна. Я не смотрел и, если честно, не уверен, что хочу. Тогда, в 90-х у меня погибло немало друзей и знакомых в этих варварских разборках. Новосибирск, знаете ли, был тоже неспокойным городом. Безусловно, вспоминая то время, есть о чем ностальгировать, но точно не о том, что показано в сериале. Слова пацана было важнее всего, «пацан сказал — пацан сделал», и не важно, даже если дело касается убийства. Хотелось бы, чтобы современная молодёжь, посмотрев сериал, не романтизировала то время и не пыталась воссоздать те самые группировки. Подростковая жестокость одна из самых страшных в мире, ещё несформированное сознание подростка не в состоянии понять, что говорит и делает. Если бы у меня были дети, я бы до 18 лет не допустил их к этому сериалу.

-Вы часто участвуете в разных телешоу, из последних – музыкальное шоу на одном из федеральных телеканалов. А были известные телепроекты, от которых отказались? Если да, то почему?

Безусловно, я участвую не во всём, что мне предлагают. Ежедневно приходит по несколько предложений. На участие во всех проектах нет времени, да и надо ли? Я отбираю только те, которые мне наиболее интересны и понятны. От каких отказался не буду говорить. Причины могут быть разные: иногда формат неподходящий, иногда проект не вызывает интерес. Я буду дипломатичным, за каждым проектом стоит огромная команда и автор, не хочу обесценивать чужие труды.

-Назовите трёх лучших молодых артистов (блогеры, музыканты и тд) сегодня, по вашему мнению.

Миа Бойка, Ваня Дмитриенко, ну и, конечно же, наша любимая Валечка Карнавал. И это не сарказм! Оказывается, с момента ее конфликта с Долиной прошло уже два года. Эти два года она, видимо, не теряла зря: трудилась, работала над собой и выросла в музыкальном плане. В 90-х меня захвалили, и к чему это привело? Я покатился на дно и приобрел зависимости, вот такая простая гениальность, с которой я не справился. И таких примеров в мире очень много. Когда тебя ругают — это дает силы и стимул быть лучше и расти. Если не дает, то ты не в той профессии. Шоу-бизнес безжалостен. Бесконечная лесть и похвала приводит к регрессу, однозначно. Но, когда твои песни хором поют на концертах громче твоего микрофона, — это самая высшая награда, ни одна лесть и похвала не сравнится с этим чувством победы.

-Уже совсем скоро наступит самый любимый семейный праздник — Новый год. Нам известно, что вы приняли участие в новогоднем музыкальном фильме «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ. Роль какого персонажа вы исполнили? Чем запомнилась работа над этим проектом?

Фильм Гайдая – один из любимых из детства. Очень добрый и смешной. В музыкальной версии ТНТ «Иван Васильевич меняет все!»я исполнил маленькую эпизодичную музыкальную роль Боярина. Во время съемок я смеялся так, что накачал себе пресс. Хотите покажу? (смеется). Кстати, мне в фильме выбили зуб, я снова оказался беззубым Шурой, это эротично и смешно. А еще пришлось снимать несколько дублей того, как я падаю от удара в лицо, в один из дублей мне не успели подстелить мат, и я рухнул всем весом на бетонный пол, было очень больно и смешно одновременно.

-Какие у вас впечатления от съемок в проекте со звездами ТНТ? Какая атмосфера царила на съемочной площадке?

Ох уж эти любимые ТНТшники, веселые и озорные (смеется). Атмосфера юмора в каждой секунде. Было очень весело, мне показалось, что мы не работаем над фильмом, а отмечаем Новый год в царских костюмах и устраиваем сценки. Я обожаю такой формат празднования.

-Будете ли смотреть премьеру 31 декабря со всей страной? Назовите несколько причин, по которым телезритель должен включить ТНТ 31 декабря и посмотреть премьеру «Иван Васильевич меняет все!».

Скажу вам по секрету, я увижу его раньше, так как приглашен на премьерный закрытый показ. Ну как же этот фильм не включить в новогодний вечер?! Ваши любимые звезды ТНТ так старались сделать музыкальную версию одного из самых добрых и смешных фильмов 20-ого века. Это же наша новогодняя классика, наш остроумный юмор и любимые песни. Смотрите обязательно, я обещаю, что это заряд позитива на все новогодние праздники.

-Как отмечаете Новый год, наряжаете ли елку дома?Что обычно делаете на новогодних каникулах?

Обязательно живая ёлочка дома! Мне, конечно, бывает жалко деревья, но они уже на елочном базаре срублены не мной. Украшаю елку дождиком и игрушками, часть из которых мы вместе с моей домработницей сделали своими руками. В этот раз мои новогодние каникулы длятся всего два дня, 1 и 2 января. С 3 по 7 января у меня гастрольные концерты каждый день. Но я обожаю в каникулы кататься на ватрушках, санях и лыжах.

-Нет желания прилететь в морозный Новосибирск и прогуляться по заснеженным улицам города? Какие эмоции или воспоминания вызывает этот город? Ваши пожелания новосибирцам на Новый 2024 год.

Если бы мой любимый Новосибирск был в часе езды на машине от Москвы, я бы с удовольствием прокатился. Но, к сожалению, это не так. А снега в этом году, знаете ли, и в Москве достаточно. Для меня сам город Новосибирск пропитан воспоминаниями о моем детстве и о моей любимой бабушке, на фоне воспоминаний про бабушку меркнет все, ее роль в моей жизни невозможно оценить словами...

Пожелать я хочу здоровья! Я всегда желаю здоровья, это самое важное, цените и берегите близких и не болейте.

Смотрите новогоднюю премьеру «Иван Васильевич меняет все!» 31 декабря в 20:30 на ТНТ