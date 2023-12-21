Жительница Забайкалья из-за сильной обиды убила сожителя во время застолья

Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Жительница Забайкальского края отправится в тюрьму за убийство сожителя. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Трагический инцидент произошел 13 июля 2023 года. Обвиняемая распивала горячительные напитки вместе со своим сожителем. Между ними разразился скандал, в ходе которого мужчина ударил женщину по лицу. Такие действия сильно обидели забайкалку и тогда она взяла пистолет и выстрелила обидчику в висок. Потерпевший скончался на месте.

В итоге жительницу Забайкалья приговорили к 10 годам лишения свободы с отбывания наказания в колонии общего режима. Вдобавок она выплатит компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей родственникам погибшего.

Напомним, под Новосибирском мать двоих детей убила собственную мачеху и мужа.