Жителя Новосибирска приговорили к колонии строгого режима за нападение на школьника

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор рецидивисту Александру Железовскому, который с ножом напал на ребёнка из-за телефона.

Свою жертву рецидивист выследил на детской площадке возле школы №75 в Октябрьском районе. Внимание Александра Железовского привлёк внимание мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей в руке 10-летнего ребёнка.

«Железовский сначала наблюдал за детьми, которые играли в войнушку. Он увидел, что у «малолетки» есть телефон и решил забрать. Железовский А. повалил мальчика на землю и нанес ему удар в грудную клетку ножом, — рассказали в Октябрьском районном суде.

– В руках у потерпевшего была палка, которой он, активно сопротивляясь, ударил мужчину по лицу. Мальчику удалось вырваться, он убежал, прохожие вызвали полицию. Мужчина с места преступления скрылся, позже был задержан сотрудниками полиции».

Как выяснилось, криминальная биография у Александра Железовского – очень богатая. Его уже судили за кражи, разбои и неуважение к суду.

В итоге к этому букету прибавилось ещё две статьи уголовного кодекса – статья 162 УК РФ «Разбой» и покушение на убийство. В суде Железовский также скандалил и оскорблял журналистов, которые присутствовали в процессе.

И хотя гособвинитель отказался от статьи «Покушение на убийство», грозил рецидивисту реальный срок. Вчера, 20 декабря, Александру Железовскому вынесли приговор.

«Приговором Октябрьского районного суда Новосибирска Железовский А. признан виновным в в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 ч. 2 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Пока это решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.