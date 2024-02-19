350 компаний поучаствовали в «Сибирской строительной неделе»

В Новосибирске подвели итоги масштабного события — «Сибирской строительной недели».

В мероприятии поучаствовало больше 350 компаний из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Средней Азии, а также 14,5 тысячи посетителей. Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что второй год подряд форум становится событием федерального уровня.

Почетными гостями «Сибирской строительной недели» стали губернатор области Андрей Травников, заместители министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, Никита Стасишин и Константин Михайлик, председатель комитета Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев, президент НОСТРОЙ Антон Глушков, президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, президент НОТИМ Михаил Викторов.

Главным в программе стал форум «Стратегии ускорения темпов строительства», где обсудили ключевые проблемы строительного комплекса России. Особое место в программе уделили взаимодействию строительного сообщества с банковским сектором.

Эксперты провели сессии для застройщиков, в двух павильонах были представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений, прошли мастер-классы от лучших практиков-отделочников, конкурсы профессионального мастерства среди специалистов. Также на форуме были заключены десятки контрактов и соглашений.

Ранее мы опубликовали фотографии с площадок «Сибирской строительной недели».