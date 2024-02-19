Администрация Искитима Новосибирской области назвала президента России Пушкиным В.В

Жительница Искитима Новосибирской области Елена Федорова обратилась на прямую линию президента России по поводу большого количества грузовиков на городских дорогах, и узнала, что глава государства – «Пушкин В.В.»

Елена Федорова из Искитима в декабре 2023 года решила написать на прямую линию главы государства о том, что в районном центре принимают недостаточное количество мер по ограничению движения большегрузов.

«Я обращалась на прямую линию президента. Дозвониться было нереально, и я отправила SMS под номером 4040, — рассказала Сиб.фм жительница Искитима Елена Федорова. – Мне потом перезвонили из администрации, таким тоном спросили: «актуально это на данный момент или нет?» Я думала мне кирдык – такой тон был. Потом на почту мне выслали ответ на электронную почту: отсканировали один листик, причём второго нет. Видно, что это скан».

На втором листе должна быть подпись и печать, которые и подтверждают достоверность документа. Но ещё больше Елену Федорову поразило другое.

«Я обалдела, когда прочитала первую строчку. Оказывается, у нас президент – Пушкин В.В.! Это же вообще! Уму непостижимо,

– до сих пор недоумевает Елена Федорова. – Я обратно по указанному адресу выслала письмо с просьбой предоставить полный ответ».

Пушкин всё знает?

Вопрос, который довёл Елену Федорову до прямой линии президента и Пушкина, не раз задавали и другие искитимцы.

«Взять даже центральную улицу Пушкина, на которой стоит администрация, большегрузы и там ездят. Ездят и по соседней Советской, и по Комсомольской,

- продолжает Елена. – Да и на других улицах грузовики ездят под запрещающие знаки, не накрытые тентом. Администрация бездействует. Я просила обратить внимание на эту проблему. Изначально я жила в том районе, где грузовики непосредственно начинают движение. Сейчас я переехала в другой район Искитима, но даже там они ездят по главным улицам!»

Отправившая жалобу президенту жительница Искитима говорит, что грузовики на большой скорости могут проехать даже мимо администрации. Елена Федорова рассказала, что сами видела, как инспекторы на это закрывают глаза.

«Мы добивались, чтобы поставили какой-то весовой контроль, потому что они заезжают под запрещающие знаки. В итоге совещались, совещались – три раза собирали советы и решили там поставить камеру. Но они закрывают там номера, и всё равно ездят, — утверждает женщина. – Инспекторы там дежурят очень редко. Грузоподъёмность на мосту – 25 тонн, а ездят там такие грузовики, раза в два больше! Инспекторы часок постоят и уезжают. А был такой случай: на видеорегистраторе у меня была запись. Я еду – стоит экипаж, едет грузовик, а они продолжают в бумажках копаться. Зимой ещё терпимо, а летом просто невыносимо: стоит такая пылища! А там, где ввели ограничения, они проезжают с грязными номерами или снимают их. Люди просто плачут».

Как рассказывает Елена, из-за большегрузов часто образуются и пробки. Кому теперь жаловаться искитимцы и не знают: то ли Путину, то ли Пушкину.

Что ответили в администрации?

В недописанном ответе администрации Искитима всё-таки попытались объяснить: что делают с водителями грузовиков-нарушителей.

«В соответствии с разработанными ПОДД движение грузового транспорта полной массой более 3,5 тонн по улице Советской, Юбилейной, Молодёжной, Прорабской, Коротеева, Пушкина и проспекту Юбилейному запрещено, — сказано в ответе специалистов администрации города Искитима.

– Введено ограничение на движение транспортных средств полной массой свыше 25 тонн по автодорожному мосту через реку Бердь. Трижды администрацией Искитима проводилось совещание по вопросу движения большегрузного транспорта по улично-дорожной сети Искитима с участием представителей межрайонной прокуратуры, МО МВД РФ «Искитимский», грузоотправителей и грузоперевозчиков».

Документ, пришедший Елене Федоровой, обрывает повествование на том, с кем чиновники администрации делят эту зону ответственности, и в чью компетенцию входит работа с нарушителями. Возможно, на втором листе была бы фамилия ответственного сотрудника и его контактные данные. Но второго листа, как мы писали выше, Елена не обнаружила.

Кстати, обычно обращение к президенту России Путину В.В., имеет положительный результат: например, участник СВО из отряда «Редут» так получил удостоверение ветерана боевых действий, а в Новосибирске было запущено большее количество транспорта.