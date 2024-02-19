Из Новосибирской области отступают крепкие морозы

С 20 февраля в Новосибирской области ожидается потепление — 30-градусные морозы сменятся более высокими температурами.

По данным Гидрометцентра, во вторник, 20 февраля, столбики термометров днем будут показывать минус 19 градусов, но ночью похолодает до минус 34. В среду, четверг и пятницу в светлое время суток синоптики прогнозируют 17 градусов мороза, по ночам — от минус 26 до 31 градуса.

В субботу потеплеет до минус 12 днем и 25 — ночью, в воскресенье ожидается 14 и 28 градусов мороза.

Ранее спасатели призвали сибиряков во время холодов внимательней следить за печным отоплением и обогревателями, чтобы избежать пожара.