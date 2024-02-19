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вчера 22:08
проиcшествия

Под Новосибирском в ДТП пострадал ребенок на Бердском шоссе

Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Сегодня, 19 февраля, на Бердском шоссе в Советском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Premacy не справился с управлением и совершил наезд на световую опору напротив дома №300.

В результате аварии пострадал мальчик 2019 года рождения. Ребенка доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Характер травм уточняется.

На месте происшествия работает патруль ДПС для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Димитровском мосту в Новосибирске загорелся автомобиль.

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Игорь Кириченко
Журналист

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