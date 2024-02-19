Тысячи маскхалатов и спальников сшили заключенные в НСО для нужд фронта

В исправительной колонии № 14 в Новосибирской области отбывающие сроки заключенные занимаются изготовлением нужных для бойцов спецоперации вещей.

Так, осужденные сшили почти три тысячи маскировочных халатов и пять тысяч спальных мешков.

Во время поездки в Тогучинский район представители регионального минпромторга проверили производство финальных партий вещевого имущества для бойцов.

«С начала специальной военной операции министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводит регулярную работу по обеспечению необходимым имуществом воинских подразделений. По поручению губернатора Андрея Травникова предпочтение мы отдаем местным новосибирским производителям. Один из надежных и проверенных подрядчиков — ГУФСИН России по Новосибирской области. Благодарю за своевременное и качественное исполнение всех поставок, мы рады получать положительную обратную связь от бойцов. В 2024 году наше сотрудничество будет продолжено», —сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

ИК-14 в прошлом году получила три контракта на общую сумму 30 млн рублей. Заключенные прошли необходимое обучение и изготовили около пяти тысяч спальных мешков, трех тысяч белых маскировочных халатов, 270 переносных отопительных нарочно-угольных дровяных печей и больше тысячи комплектов металлических труб.

Ранее мы рассказывали, что ряд мер поддержки получают участники специальной военной операции по реабилитационным сертификатам губернатора Новосибирской области.