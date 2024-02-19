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вчера 19:40
проиcшествия

В Новосибирске продолжают тушить пожар в Октябрьском районе

Фото: МЧС России

На месте работают 50 человек и 15 единиц техники.

На улице Инской в Октябрьском районе Новосибирска продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работают 50 человек и 15 единиц техники, включая 42 спасателя и 12 единиц техники от МЧС России.

Пожар заметили в 18:32. Его локализация произошла к 19:04. Однако, в настоящий момент спасатели продолжают активные работы по разборке и проливке обгоревших конструкций, чтобы исключить возможность реинициации огня.

Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пожарные эвакуировали ребенка с крыши горящего частного дома.

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Игорь Кириченко
Журналист

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