В Новосибирске водители игнорируют одностороннее движение

С 17 февраля 2024 года в центре Новосибирска на участках улиц Октябрьской и Коммунистической ввели одностороннее движение.

Несмотря на это, некоторые водители продолжают ездить в обе стороны, нарушая новые правила. Об этом сообщает Atas.info.

Корреспонденты издания зафиксировали случаи нарушений на Октябрьской улице, где теперь разрешено движение только от Красного проспекта до улицы Советской. Аналогичная ситуация наблюдается на участке Коммунистической улицы, где движение разрешено только от улицы Советской до Красного проспекта.

Олег Викторович, член правления ТСЖ «Дом с часами», считает, что такие изменения в уличной транспортной схеме выгодны лишь сотрудникам бизнес-центров, но не учитывают интересы местных жителей. Он также отметил, что из-за припаркованных автомобилей проезжая часть улицы фактически становилась односторонней еще до введения соответствующих правил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске крадут аккумуляторы в автомобилях.