В Новосибирской области при пожарах сотрудники МЧС за неделю спасли 14 человек

5 человек погибли.

С 12 по 18 февраля в Новосибирской области произошло 76 пожаров: 5 человек погибли, 6 получили травмы. Сотрудники МЧС спасли 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 16 февраля произошел пожар на улице Столетова в Калининском районе Новосибирска на 7 этаже девятиэтажного дома. Открытое горение спасатели смогли ликвидировать за 15 минут и при помощи спасательных устройств эвакуировали из соседних квартир 5 взрослых и одного ребенка. В результате пожара никто не пострадал.

17 февраля произошло возгорание в кабине лифта на улице Ватутина в Кировском районе. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них трое детей. Специалисты газодымозащитной службы эвакуировали 4 жильцов. Пострадавших нет.

Ночью 18 февраля в трехэтажном многоквартирном бревенчатом доме на улице Костычева в Ленинском районе произошел пожар. Из дома смогли самостоятельно эвакуироваться восемь человек. 5 взрослых и 2 детей спасли пожарные. В результате пожара, который устраняли более двух часов, трое человек госпитализированы в медицинские учреждения, еще 2 находятся на амбулаторном лечении. Для ликвидации пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники.

Напомним, что из-за морозов в Новосибирской области более 3 тысяч детей не попали в школы.