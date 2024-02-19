В Новосибирской области женщину будут судить за обман при продаже кошки

Жительница Новосибирской области ответит в суде за обман при продаже животного.

Заместитель прокурора Тогучинского района Новосибирской области направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется по статье “мошенничество”.

По предварительным данным, женщина занималась разведением и продажей кошек породы Бенгальская. Однако подозреваемая решила незаконно заработать и изготовила регистрационную карточку на котенка и ветеринарный паспорт, согласно которым он якобы является котенком породы Европейская Бурма, которая на рынке стоит значительно дороже, чем Бенгальская.

После того как котенка приобрели, он немного подрос и тогда покупатель понял, что его обманули. Свою жалобу он направил в полицию.

Сейчас уголовное дело направлено в Тогучинский районный суд для рассмотрения по существу.