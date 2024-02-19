В НСО главу транспортной компании осудили за дачу коммерческого подкупа

Общая сумма — более 4 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Калининский районный суд Новосибирска постановил приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Партнер Сибири». Его признали виновным в коммерческом подкупе.

Было установлено, что в период с августа 2018 года по января 2022 года подсудимый перечислял должностному лицу филиала «ТрансКонтейнер» незаконное денежное вознаграждение. Общая сумма — более 4 миллионов рублей.

«Коммерческий подкуп передавался за обеспечение конкурентного преимущества перед другими организациями путем предоставления информации о наличии свободных контейнеров и их предоставление сверх установленных лимитов», — пресс-служба ведомства.

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, а также штраф в размере 17 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирской области при пожарах сотрудники МЧС за неделю спасли 14 человек.