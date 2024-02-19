Женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона

Он скончался от удушения.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», в Сургуте две подруги убили мужчину зарядкой от телефона.

По данным телеграм-канала, 44-лентяя Екатерина Михиенкова и 38-летняя Юлия Борцова приехали в ХМАО работать. Одна из них родом из Свердловской области, вторая – из Новосибирской, обе медики.

По предварительной версии, мотив убийства — конфликт на прошлой работе. Ранее Екатерина работала вместе с погибшем мужчиной в Департаменте здравоохранения ХМАО-ЮГРЫ.

18 февраля женщины пришли в квартиру к 47-летнему мужчине на улице Просвещения. Сначала одна из них толкнула жертву на пол, а вторая накинула на него провод от зарядки, после этого, они добили мужчину подушкой.

Их задержали. Выяснилось, что одна из подруг была ранее судима за применение насилия в отношении представителя власти, после этого ее карьера в Департаменте здравоохранения закончилась. Вторая привлекалась за кражи и грабежи.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что стали известны самые дефицитные специалисты в Новосибирской области.