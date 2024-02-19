Жители Новосибирска стали чаще покупать кроссоверы

Средняя стоимость такого автомобиля, согласно результатам исследования, в 2023 году составляла порядка 2 миллионов 150 тысяч рублей.

Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Новосибирской области за 2023 год выросли на 69%. Об этом сообщает Avito Auto.

Доля спортивно-утилитарных автомобилей (SUV) в общем объеме продаж подержанных автомобилей составила 35%, что на 5% больше, чем в предыдущем году. Средняя стоимость таких автомобилей составила около 2 миллионов 150 тысяч рублей.

Среди топ-5 брендов по продажам SUV в регионе лидирует Toyota с долей 12,7%, за ней следуют Hyundai (8,1%), BMW (6,5%), Geely (6,2%) и Lexus (5,6%). Наиболее популярными моделями оказались Lexus RX, Toyota RAV4 и Geely Mon.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский автоспециалист поделился советами, как завести машину в 30-градусный мороз.