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общество

860 млн выделили власти НСО на создание базовой инфраструктуры «Южного ПЛП»

Фото: plp-nso.ru

На создание базовой инфраструктуры «Южного ПЛП» власти Новосибирской области выделили 860 миллионов рублей.

Издание РБК Новосибирск со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Новосибирской области сообщило, что из бюджета региона на создание базовой инфраструктуры площадки «Южного ПЛП» было выделено 860 миллионов рублей.

В прошлом году были закончены работы по строительству первой очереди электросетей и систем водоснабжения и водоотведения, а также спроектированы автомобильные дороги и газопровод, к строительству которых приступят в текущем году.

Сейчас же проходят работы по проектированию и строительству основных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

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Валерия Митрохина
Журналист

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