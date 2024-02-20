Avito: в Новосибирске чаще покупают кроссоверы

По данным исследования Avito Auto, в 2023 году средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников в Новосибирской области составила около 2 миллионов 150 тысяч рублей.

Продажи этих типов автомобилей за год выросли на 69%. При этом доля спортивно-утилитарных автомобилей (SUV) в общем объеме продаж подержанных авто составила 35%, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

По данным исследования, в топ-5 брендов по продажам SUV в регионе входят Toyota (доля — 12,7%), Hyundai (8,1%), BMW (6,5%), Geely (6,2%) и Lexus (5,6%). Наиболее востребованными моделями оказались Lexus RX, Toyota RAV4 и Geely Mon.

Ранее Сиб.фм сообщал, что названы самые популярные подержанные автомобили в Новосибирской области.