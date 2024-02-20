АЗС в Новосибирске и Самаре незаконно используют бренд «Лукойл»

«Лукойл» хочет отсудить 150 млн рублей у недобросовестных владельцев автозаправок в Новосибирской и Самарской областях.

Компания подала несколько исков в суд, требуя взыскания денег за незаконное использование ее бренда, сообщает ТАСС.

С начала года предприятие зафиксировало несколько нарушений прав на использование товарных знаков на АЗС. В феврале организация направила пять исков в Арбитражный суд Новосибирской области, оценив ущерб в 129 млн рублей, а также иск в Арбитражный суд Самарской области, где нанесенный ущерб составил 20 млн рублей. Рассмотрение споров назначено на март-апрель.

Ранее мы рассказывали, что 18-летнего новосибирца будут судить за продажу несуществующих брендовых вещей.