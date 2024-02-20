Банки наращивают прибыль на фоне роста кредитного портфеля

По итогам 2023 года Группа ВТБ продемонстрировала высокую рентабельность бизнеса, заработав 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«2023 год стал рекордным по ряду параметров, в том числе по размеру чистой прибыли, уровню рентабельности капитала, приросту активной клиентской базы и исторически низкому уровню проблемных кредитов. Все финансовые цели, которые мы ставили перед собой на прошлый год были выполнены или перевыполнены. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне сильного роста кредитного портфеля, стабильного качества портфелей и хорошей эффективности расходов, а также начала успешной интеграции группы «Открытие» в ВТБ. Важным этапом развития группы стала принятая в декабре 2023 года Стратегия развития на период 2024-2026. Реализация новой стратегии позволит нам существенно повысить уровень органической прибыльности бизнеса и будет способствовать долгосрочному росту акционерной стоимости», — заявил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

В сообщении говорится, что в 2024 году прибыль прогнозируется на уровне 435 млрд рублей. В новом бизнес-плане на 2024 год банк учел сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первых двух кварталов и снижение до 13% к концу 2024 года.

По итогам 2023 года активы Группы увеличились на 20,5% и достигли 29,4 трлн рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,0 трлн рублей, увеличившись за 2023 год на 21,0%, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 17,6%.

Дмитрий Пьянов добавил, что с 26 февраля по 1 марта банк проведет Стратегическую неделю, в рамках которой презентует новую Стратегию на 2024-2026 годы по направлениям: розница, средний и малый бизнес, технологии, корпоративно-инвестиционный бизнес.

«1 марта в рамках очного мероприятия для журналистов и аналитиков мы планируем <...> представить заключительную презентацию по финансовой модели и ключевых ценностей на консолидированном уровне», — сказал Пьянов.