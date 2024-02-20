Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов поздравил Клуб «УСПЕХ»

Спортивно-профессиональный клуб «Успех» отпраздновал своё 35-летие. В Сибири и на Дальнем Востоке более 1000 спортсменов объединены «Успехом», и это повод для гордости – явление зародилось в Новосибирске благодаря тем людям, которые живут и трудятся в нашем городе.

В мероприятии приняли участие воспитанники школы спортивного развития, члены детской сборной, члены взрослых сборных клуба по ката и кумите, тренерский состав клуба, ветераны клуба, родители и почетные гости, среди которых депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв.

«У слова «успех» есть два значения: «достижение поставленных целей» и «общественное признание». А также слово «успех» это древнерусское слово — производное от слова «успеть», то есть быстро двигаться вперёд и делать все вовремя. Все эти смыслы как нельзя лучше характеризуют ваш Клуб», — сказал в своем приветствии Виктор Игнатoв.

«Хочу пожелать вам достижения поставленных целей и непрерывного движения вперед! Общественное признание у вас уже есть! С праздником вас!», — поздравил депутат Государственной Думы.