Экс-главкома ВКС Суровикина исключили из набсовета «Роскосмоса»

Уроженец Новосибирской области — бывший главнокомандующий Воздушно-космическими войсками Сергей Суровикин лишился места в наблюдательном совете «Роскосмоса».

Как 19 февраля сообщил Interfax, вместе с Суровикиным исключен из наблсовета был и генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев — в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Этим же указом глава государства назначил командующего космическими войсками Александра Головко и председателя научно-технического совета военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина в качестве представителей президента членами набсовета «Роскосмоса».

Напомним, Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ в августе 2023 года.