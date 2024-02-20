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общество

Когда дети Новосибирска могут не ходить в школу: ответили в мэрии

Фото: freepik

Названа температура, при которой дети могут не ходить в школу в Новосибирске.

В министерстве образования Новосибирской области сообщили о том, что в период сильных морозов обучающиеся с 1-го по 4-ые классы могут не приходить в школу при температуре -25 и ниже. Школьники с 5-го по 9-ые классы могут не посещать образовательное учреждение при температуре -30 градусов, а при -35 в школе могут отсутствовать обучающиеся с 10-го по 11-ые классы.

Однако также отмечается, что родители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до конца недели продержатся аномальные морозы в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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