На трассе в Кузбассе спасли замерзающих пассажиров автобуса

Из-за сильного мороза в автобусе перемерзла пневмосистема.

На трассе в Кузбассе спасли замерзающих пассажиров рейсового автобуса. Внутри салона находился 61 человек. Об этом сообщает Сибдепо.

Инцидент произошел автодороге «Алтай – Кузбасс». На помощь к пассажирам прибыли сотрудники Госавтоинспекции вместе с резервным транспортом. Оказалось, что водитель автобуса не рассчитал нужное количество топлива и поэтому совершил вынужденную остановку. Кроме того, на 40-градусном морозе в автобусе перемерзла пневмосистема.

Прибывшие на место правоохранители пересадли пассажиров в другой автобус и доставили в ближайший населенный пункт. А замерзшую машину заправили и отбуксировали в теплый бокс, чтобы отогреть.

Напомним, в Тюменской области 17-летний юноша без прав устроил ДТП с микроавтобусом.