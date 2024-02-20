Новосибирская «Сибирь» не прошла в плей-офф КХЛ

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Как пояснили в bookmaker-ratings.ru, выхода в плей-офф новосибирцы лишились из-за того, что «Амур» обыграл «Барыс» из Казахстана в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счетом 2:1. «Амур» одержал седьмую победу подряд.

«За четыре матча до конца регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» отстает от «Амура», занимающего восьмое место, на восемь очков. Даже если новосибирцы одержат победы во всех оставшихся матчах, то все равно не обойдут дальневосточников», — сказали в издании.

Ранее мы рассказывали, что генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский покинет клуб в связи с окончанием контракта.