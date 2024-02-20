Новосибирская «Сибирь» обыграла «Ладу» со счетом 3:0 в последнем домашнем матче сезона

На стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске прошел последний домашний матч хоккейной команды «Сибирь» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

В этой встрече они сыграли с командой «Лада». Новосибирцы одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Голы за «Сибирь» забили Артем Михеев, Георгий Белоусов и Владимир Бутузов. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин проделал отличную работу, не пропустив ни одного мяча, отразив 20 бросков по своим воротам.

Этот матч был заключительным для «Сибири» на домашнем поле в текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Команде остается провести три гостевых матча до завершения регулярного сезона. Несмотря на победу, «Сибирь» уже лишилась шансов на выход в плей-офф.