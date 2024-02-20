Новосибирский блогер Дава показал свою девушку

Популярный блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян разместил в социальных сетях романтичные фотографии с загадочной брюнеткой.

Подписчики активно обсуждают, кто может быть этой девушкой. Однако музыкант предпочитает не комментировать вопросы о своей личной жизни.

Некоторые фанаты предполагают, что это певица Мари Краймбрери, с которой его связывают романтические слухи с 2022 года, в то время как другие предполагают, что на фотографиях изображена его коллега Анна Маковская. Третьи же считают, что это всего лишь способ музыканта привлечь внимание к своей личности и творчеству.

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