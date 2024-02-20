Новосибирский суд рассмотрит дело о взрыве газа в доме на Линейной, 39

Трагедия произошла 9 февраля 2023 года.

Во вторник, 20 февраля, Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело о взрыве газа в доме на Линейной, 39. Заседание состоится в 14:00.

Напомним, что около 7:30 9 февраля 2023 года на кухне одной из квартир дома произошла утечка газа, а после взрыв. В результате происшествия погибло 15 человек и 11 человек получили ранения. Было уничтожено и повреждено имущества на сумму более 360 миллионов рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим.

По предварительным данным, обвиняемые, 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун, прибыли в Новосибирск и, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», за деньги заменили газовое оборудование в нескольких квартирах многоэтажки на улице Линейная.

9 февраля суд оставил их в СИЗО на шесть месяцев.

В марте 2023 года с просьбой о памятном сквере к властям обратились местные жители. Они создали петицию в поддержку этой инициативы. В данный момент земельный участок официально зарезервирован для создания благоустроенной зеленой зоны общего пользования.