НСО на Всероссийском конкурсе представят 15 разработчиков игр

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 1 по 5 марта в Республике Татарстан.

В числе финалистов на победу претендуют 15 создателей игр из Новосибирской области, сообщили в пресс-службе региона. Им предстоит побороться с 400 создателями игр из 60 регионов РФ, а также Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы. Участникам предстоит решать кейсы от партнеров и защищать авторские разработки перед инвесторами.

Всероссийский конкурс поддержан наблюдательным советом АНО «Россия — страна возможностей» под председательством президента Российской Федерации. Мероприятие является масштабной площадкой для развития у молодых людей компетенций и знаний в области разработки и управления игровыми проектами, а также реализации способной молодежи в профессиях индустрии игр.

Напомним, «СибФМ Group» приглашает девушек в погонах принять участие в фотоконкурсе.