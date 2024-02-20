«По зову сердца»: в фотоконкурсе «СибФМ Group» приняли участие новые девушки в погонах

Сотрудницы силовых структур продолжают подавать заявки для участия в конкурсе.

20 февраля появились новые претендентки на победу. У 24-летней Ирины Афсаа стаж работы один год, она трудится старшим помощником прокурора Калининского района.

«Работать в прокуратуре — это значит каждый день «бросать вызов себе», не бояться брать ответственность, никогда не переставать учиться, помогать людям, достигать поставленных целей, а потом гордиться своим результатом», — считает девушка.

37-летняя Мария Полетаева работает в силовых структурах 18 лет. Она занимает должность главного специалиста УКВРиПО ГУ МЧС России по Новосибирской области. Мария Полетаева объяснила, что работает «По зову сердца и состояния души!»

В фотоконкурсе «Девушки в погонах» от «СибФМ Group» могут принимать участие сотрудницы любых силовых структур Новосибирской области. Здесь мы отмечаем не только красоту сибирячек, но и их профессионализм, преданность службе, желание трудиться и двигаться вперёд по выбранному благородному пути.

Подать заявку на участие и проголосовать за свою фаворитку можно по ссылке.