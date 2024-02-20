Посетителям стенда НСО на выставке «Россия» рассказали о СКИФе

С помощью виртуальной реальности гости выставки «Россия» на ВДНХ узнали о возможностях возводимого в Новосибирске СКИФа.

Посетители самой масштабной выставки страны смогли попробовать себя в роли виртуального электромонтажника, посетив стенд Новосибирской области в рамках тематического дня «Наука и университеты», который стартовал с пленарной сессии «О ключевых результатах и достижениях науки и высшего образования» с заместителем председателя правительства РФ.

«В регионе более четырех тысяч молодых ученых и эта цифра растет. В Новосибирской области открыты девять молодежных лабораторий с новейшим оборудованием, за последний год 69 исследователей получили гранты, стипендии, премии областного правительства, число победителей конкурсов возросло вдвое», — рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Она отметила, что в регионе в рамках нацпроекта строятся важнейшие объекты мирового уровня — центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), кампус НГУ, продолжается обновление приборной базы ведущих научных организаций региона.

Во время тематического дня на стенде Новосибирской области студенты НГУ представили посетителям VR-очки с демонстрацией физической лаборатории и ЦКП «СКИФ», НГТУ НЭТИ — учебный стенд «Виртуальный электромонтажник». Также с гостями провели игру квиз «Научный Новосибирск». Виртуальное знакомство с достижениям Новосибирской области и университетов также представили специалисты СибГУТИ и СГУГиТ.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске начали собирать магнитную систему накопительного кольца СКИФ.