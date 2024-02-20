Президент РФ обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля

29 февраля 2024 года Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием.

В Telegram-канале РИА Новости сообщили о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием уже в следующий четверг, 29 февраля — информацию подтвердил и анонсировал Кремль.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что президент РФ Путин поручил проанализировать тарифы на ЖКХ в Новосибирской области.

Также напомним, что президент РФ объявил о новых выплатах для медиков с 1 марта.