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политика общество

Президент РФ обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 29 февраля

Фото: социальные сети

29 февраля 2024 года Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием.

В Telegram-канале РИА Новости сообщили о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием уже в следующий четверг, 29 февраля — информацию подтвердил и анонсировал Кремль.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что президент РФ Путин поручил проанализировать тарифы на ЖКХ в Новосибирской области.

Также напомним, что президент РФ объявил о новых выплатах для медиков с 1 марта.

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Валерия Митрохина
Журналист

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