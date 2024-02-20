Прокуратура потребует 335 млн с обвиняемых по делу о взрыве дома в Новосибирске

По данным прокуратуры, столько денег потребовалось на расселение жильцов взорвавшегося дома.

Прокуратура подаст иск о возмещении 335 миллионов рублей к обвиняемым по делу о взрыве газа в жилом доме на Линейной улице в Новосибирске. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил государственный обвинитель перед началом первого судебного процесса над Ириной Урбах и Евгением Кавуном.

По данным обвинения, эта сумма ушла на переселение жильцов дома №39.

Напомним, что около 7:30 9 февраля 2023 года на кухне одной из квартир дома произошла утечка газа, а после взрыв. В результате происшествия погибло 15 человек и 11 человек получили ранения. Было уничтожено и повреждено имущества на сумму более 360 миллионов рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим.

По предварительным данным, обвиняемые, 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун, прибыли в Новосибирск и, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», за деньги заменили газовое оборудование в нескольких квартирах многоэтажки на улице Линейная.

9 февраля суд оставил их в СИЗО на шесть месяцев.

В марте 2023 года с просьбой о памятном сквере к властям обратились местные жители. Они создали петицию в поддержку этой инициативы. В данный момент земельный участок официально зарезервирован для создания благоустроенной зеленой зоны общего пользования.