Развитие местного самоуправления: что будет, если Игорь Яковлев станет мэром Новосибирска

Редакция «Сиб.фм» продолжает публикацию материалов о новосибирцах, которые, по прогнозам экспертов, могут занять кресло градоначальника в 2024 году.

28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Исполняющим обязанности главы города назначили первого заместителя мэра Олега Клемешова. Предположительно, градоначальника выберут в середине марта 2024 года. Официального списка кандидатов пока нет, но «Сиб.фм» решил проанализировать шансы известных новосибирцев занять пост. Что известно об Игоре Яковлеве, и что думают эксперты о его перспективах стать мэром Новосибирска— в материале «Сиб.фм».

Кто такой Игорь Яковлев

Игорь Яковлев родился 7 июля 1970 года в Ангарске. В 1992 году окончил Благовещенское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова по специальности «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники».

С 1992 по 2003 годы служил в вооруженных силах РФ, а с 2003-го по 2005-й трудился в коммерческой структуре.

С 2006 по 2009 годы работал первым заместителем главы администрации Октябрьского района Новосибирска, а с 2009 по 2013 годы возглавлял администрацию Октябрьского района.

В 2012-м Игорь Яковлев окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности менеджера.

В 2013-2014 годах занимал пост главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска. В 2015-2016-м его назначили заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. А с февраля 2016 по октябрь 2023-го – министром региональной политики по области.

Станет ли Игорь Яковлев мэром Новосибирска

По мнению председателя новосибирского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игоря Салова, претендент может предложить определённые программы по улучшению жизни в городе.

«Игорь Яковлев очень долгие годы руководил Октябрьским районом. Затем возглавил областное министерство региональной политики, работал заместителем губернатора. Игорь Яковлев занимался, в том числе, контролем за местным самоуправлением. Конечно, у него колоссальный опыт. Он сам был внутри системы, осуществлял контроль. И, конечно, очень много знает об этой работе и её проблемных местах», – рассказал Игорь Салов.