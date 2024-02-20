«Собираем в родные стены»: раненых солдат из НСО переводят в местные больницы

Бойцов спецоперации из Новосибирской области, получивших ранения, переводят в местные больницы из федеральных госпиталей.

«Мы первые в стране получили разрешение переводить земляков сначала в военный госпиталь в Новосибирске, а с 1 января — в гражданские больницы области. И многие больницы Новосибирска и Новосибирской области уже принимают ребят на долечивание. Таким образом, мы всех, кто разбросан по стране — Москва, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону — начинаем собирать в родные стены», — сказал губернатор региона Андрей Травников на встрече с Новосибирским землячеством в Москве.

Он отметил значимость вклада землячества в дело поддержки мужчин из области, участвующих в СВО, поблагодарил за помощь, назвав ее важной и своевременной.

В традиционной встрече Травникова с представителями Новосибирского землячества в Москве поучаствовали митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, председатель Новосибирского землячества Олег Шабуневич, почетный председатель Совета Новосибирского землячества Виктор Косоуров.

Ранее мы рассказывали, что в НСО бойцы спецоперации бесплатно проходят реабилитацию и учатся.