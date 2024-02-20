Наступление на Запорожском направлении развивается успешно, боевики бегут из Авдеевки – остальные сведения текущих суток на линии боевого соприкосновения читайте ниже.

По данным Минобороны РФ от 20.02.2024, российские войска зашли на окраины населенного пункта Работино на Запорожском направлении фронта, пытаясь сомкнуть «клещи» с юга и запада. По наблюдениям наших военкоров, в настоящий момент украинские боевики запаниковали, так как наша авиация и артиллерия наносят сокрушительные удары по подходящим резервам противника. В перехваченных радио-разговорах отчетливо слышны призывы о помощи.

Согласно сообщениям с мест боёв — российская армия смогла продвинуться на ряде направлений до 2 километров. При этом у ВСУ явно ощущается дефицит боеприпасов, в том числе кассетных.

К моменту выхода данной публикации во вторник 20 февраля 2024 года подразделения российских войск практически освободили Ласточкино (Авдеевское направление). По единодушному мнению командования ВС РФ и военных аналитиков, после оставления Авдеевского коксохимического завода у националистов Украины не осталось нормальных оборонительных сооружений, и выдержать напор российских штурмовиков, поддержанных авиацией и артиллерий, боевики просто не смогут. По слухам из разных источников сети, даже Зеленский очень недоволен тем, что новый главком ВСУ Сырский провалил первое же важное задание.

По состоянию на 20.02.2024, российские войска успешно продвигаются в районе Красного (бывшее Ивановское): «Наблюдается продвижение на фронте шириной до 2 км – на глубину до 1 км», пишет телеграмм-канал «Два майора».

В это же время участники ежегодной Мюнхенской конференции единодушно и с горьким сожалением констатировали факт – конфликт на Украине развивается так, как хочет Россия.