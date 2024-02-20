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вчера 21:04
общество

Трассу Новосибирск — Кочки — Павлодар отремонтируют за 360 млн

Фото: Freepik.com

В Новосибирской области в три этапа приведут в порядок трассу К-17Р.

Речь идет о дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар в Карасукском районе. На проведение работ, которые подрядчик должен завершить до 10 октября, выделят 360 млн рублей — это начальная цена контракта, о чем говорится на портале Госзакупок.

Подрядчику нужно будет заменить верхний слой дорожного полотна, нанести разметку, установить дорожные знаки и сигнальные столбики.

Дорожные компании, готовые взяться за ремонт объекта протяженностью 5,3 километра, могут отправить заявки до 4 апреля.

Ранее в администрации Новосибирска сообщили, что более 1 миллиарда рублей потратят на ремонт местных дорог. Планируется в порядок привести 19 километров.

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Галина Чебыкина
Журналист

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