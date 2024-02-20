Ученые: лекарства от Альцгеймера способны уменьшать мозг

Они также могут провоцировать кровоизлияния.

Как сообщает The Times, ученые рассказали, что новые лекарства от Альцгеймера (леканемаба и донанемаба) способны уменьшать мозг.

Препараты очищают мозг от токсичного белка амилоида, который считается признаком болезни Альцгеймера, но при этом способны уменьшать размер мозга и могут провоцировать кровоизлияния.

По словам ученых, потеря объема мозга может означать гибель его клеток. Поэтому необходимо провести более глубокие исследования препаратов, чтобы оценить все риски и пользу от их применения.

Леканемаба разработала японская компания Eisai совместно с американским партнером Biogen, другая американская компания Lilly разработала второй препарат — донанемаба.

Напомним, что новосибирские ученые модифицировали фрагменты ДНК для терапии спинальной мышечной атрофии.