В больницах Омска произошли кадровые перестановки

В Минздраве Омской области сообщили о недавних ротациях в руководстве местных больниц.

Павел Валенцов официально назначен главным врачом городской больницы №9. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы. Предыдущий главврач этого учреждения Дмитрий Ларькин переехал из области в другой регион.

В детской городской больнице №4 новым главврачом стала Лариса Гордий, переехавшая в Омск из Казахстана в 2008 году. Она имеет богатый опыт работы в медицинских учреждениях города, включая Марьяновскую ЦРБ, Городской родильный дом №6 и Городскую больницу №15.

Галия Баймуратова возглавила детскую городскую больницу №1. Ее опыт включает работу как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, включая руководство частным санаторием и детским санаторием №1.

Ранее Сиб.фм сообщал, что замминистра труда Омской области рассказал о своем состоянии после ДТП на трассе.