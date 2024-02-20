В Чувашии пенсионер изнасиловал десятилетнюю внучку сожительницы

Пенсионер дважды изнасиловал десятилетнюю девочку.

Управление следственного комитета РФ по региону сообщило о том, что в августе прошлого года мужчина в возрасте 68 лет взял с собой на речку внучку сожительницы, где дважды изнасиловал ее.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело по статье “насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста”.

Суд признал пенсионера виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Напомним, что под Хабаровском рецидивист изнасиловал двух девушек и заставил их заниматься сексом на камеру.