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общество проиcшествия

В Чувашии пенсионер изнасиловал десятилетнюю внучку сожительницы

Фото: freepik

Пенсионер дважды изнасиловал десятилетнюю девочку.

Управление следственного комитета РФ по региону сообщило о том, что в августе прошлого года мужчина в возрасте 68 лет взял с собой на речку внучку сожительницы, где дважды изнасиловал ее.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело по статье “насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста”.

Суд признал пенсионера виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Напомним, что под Хабаровском рецидивист изнасиловал двух девушек и заставил их заниматься сексом на камеру.

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Валерия Митрохина
Журналист

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