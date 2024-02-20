В Новосибирске блогеру Киселеву вынесли приговор после стрельбы на мосту

В Новосибирске блогер Киселев продолжил свою деятельность после вынесения приговора.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 20-летнему блогеру Богдану Киселеву, признанному виновным в хулиганстве. Киселёв полностью признал свою вину.

Напомним, инцидент произошёл в октябре 2023 года. Киселёв во время движения по Октябрьскому мосту выстрелил сигнальный заряд из «Осы» в воздух, а затем выложил ролик в свой телеграм-канал. Правоохранители возбудили на него дело по факту хулиганства. По данной статье ему грозило до 7 лет, однако суд назначил наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Сибиряк обязан уведомлять специализированный госорган о смене места жительства и ежемесячно являться на регистрацию.

Ранее Богдан Киселев уже привлекал внимание полицейских. В сентябре он лег на крышу автомобиля, разместив коробку с фейерверками между ног, и проехал таким образом через центр Новосибирска, пуская салют.

После освобождения он продолжил вести свой канал, а первую фотографию опубликовал из церкви.





«Ошибки имеют больше последствия», — прокомментировал он.

Он продолжает публиковать записи, в которых рассказывает, как его задерживали сотрудники полиции. В момент задержания, он находился в квартире с мамой, которая первая начала диалог с сотрудниками, пока Богдан снимал из-за угла стены их разговор.

Женщина недоумевала из-за чего они пришли за Богданом.

«Скажите, кто из-за этого пострадал? (из-за выстрела на мосту. прим.ред.)», — задает вопрос мама Богдана полицейским.