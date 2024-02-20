сегодня
21 февраля, 01:17
пробки
0/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55
сегодня
21 февраля, 01:17
пробки
0/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 92.34 | eur 99.55
вчера 22:04
общество

В Новосибирске эвакуатор увез авто вместе с водителем

Фото: Шлюз Новосибирск (архив)

В Новосибирске водителя вместе с машиной увезли на эвакуаторе.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на информацию очевидцев, инцидент произошел вечером 20 февраля. Автомобиль Nissan был припаркован у дома дома № 13 на Красном проспекте. Водитель грубо говорил с сотрудником ГИБДД, который хотел забрать иномарку на штрафстоянку.

Через время легковушку все-таки погрузили на эвакуатор, но «капитан отказался покидать судно» и остался в салоне своей машины.

Ранее мы рассказывали, как новосибирец заплатил долг в 164 тысячи рублей, чтобы его Toyota Land Cruiser сняли с эвакуатора. Мужчина занимается изготовлением мебели. Задолженность образовалась после того, как клиентка из Ачинска подала на него в суд из-за некачественно выполненной работы.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в