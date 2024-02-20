В Новосибирске эвакуатор увез авто вместе с водителем

В Новосибирске водителя вместе с машиной увезли на эвакуаторе.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на информацию очевидцев, инцидент произошел вечером 20 февраля. Автомобиль Nissan был припаркован у дома дома № 13 на Красном проспекте. Водитель грубо говорил с сотрудником ГИБДД, который хотел забрать иномарку на штрафстоянку.

Через время легковушку все-таки погрузили на эвакуатор, но «капитан отказался покидать судно» и остался в салоне своей машины.

Ранее мы рассказывали, как новосибирец заплатил долг в 164 тысячи рублей, чтобы его Toyota Land Cruiser сняли с эвакуатора. Мужчина занимается изготовлением мебели. Задолженность образовалась после того, как клиентка из Ачинска подала на него в суд из-за некачественно выполненной работы.