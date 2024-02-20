В Новосибирске прогремит салют в честь Дня защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества пройдет салют в Новосибирске.

Мэрия Новосибирска сообщила, что 23 февраля в честь Дня защитника Отечества в 21:00 на Обской 30 залпов сделают четыре гаубицы и четыре салютных установки.

Также по постановлению и.о. мэра города Новосибирска Олега Клемешова, движение транспорта в праздничный день ограничат с 8:00 до 22:00 по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обской, 2. И с 20:00 до 22:00 по путепроводу на площади Инженера Будагова.

Парковка у здания на улице Обской, 2 будет ограничена с 8:00 до окончания торжественной церемонии.

Напомним, что 23 февраля мужчин поздравят из репродукторов в парках Новосибирска.