В Новосибирске произошло массовое ДТП с фурой

Три транспортных средства столкнулись в Ленинском районе

В Новосибирске в Ленинском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.

Три транспортных средства столкнулись на улице Толмачевской.

Инцидент случился на повороте у дома №43/1, где столкнулись Nissan Note, Nissan Almera, грузовичок и фура Scania.

Очевидцы сообщают о значительных затруднениях в движении транспорта в сторону Хилокской из-за происшествия. Дополнительная информация о пострадавших и причинах аварии пока не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске погиб водитель Lada после лобового столкновения.