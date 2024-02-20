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Авто общество

В Новосибирске затопило проезжую часть на выезд из коттеджного поселка «Дубравушка»

Фото: ACT-54

От улицы Жуковского к жилому комплексу «Жуковка» и ЖСК «Дубравушка» вода перекрыла движение.

В Telegram-канале «Новосибирск огоньком» опубликовали фото, на котором на проезжей части была замечена огромная лужа — в ней буквально тонут автомобили.

По данным канала, вода заблокировала выезд из коттеджного поселка «Дубравушка». Порыв произошел в районе дома на улице Кутузова.

В группе «ACT-54» социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что подобная ситуация на данном участке происходит уже не первый год из-за промерзания трубы, а разовые меры не решают глобальной проблемы.

Напомним, что в Новосибирске погиб водитель Lada после лобового столкновения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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