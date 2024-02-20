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вчера 22:00
общество

В Новосибирской области мужчина рассказал о морозе в -51 градус

Фото: Pexels.com

Житель села Дергоусово в Тогучинском районе Новосибирской области заявил о температуре до -51 градуса, которую зафиксировал его уличный градусник.

В течение трех дней он наблюдал одинаковую отметку. Однако синоптики опровергли эту информацию, утверждая, что минимальная температура в регионе составила -39 градусов.

Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова отметила, что температурные различия в 5-7 градусов могут быть, но правильно установленный прибор не должен показывать значения ниже -46 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске памятник «Василий Теркин» отправили на реставрацию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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