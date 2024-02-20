В Новосибирской области продают коттедж в стиле хай-тек

В дачном поселке Мочище под Новосибирском выставлен на продажу элитный коттедж в стиле хай-тек.

За недвижимость просят 150 млн рублей. Объявление о продаже появилось в интернете 20 февраля.

Площадь дома составляет более 700 квадратных метров, расположен он на участке в 32 сотки. Кроме того, владельцы передадут территорию, взятую в долгосрочную аренду (50 соток).

Коттедж спроектировал архитектор Андрей Кузнецов. Внутреннее пространство оформлено в стиле хай-тек с использованием спокойных цветов. На первом этаже находится бассейн со СПА-зоной и сауна.

Второй этаж предназначен для отдыха и восстановления, с детской игровой комнатой и кабинетом. Площадь террасы составляет 57 квадратных метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области продают дом с водопадом и прудом за 35 миллионов рублей.