В НСО директор заплатил за холод в школе

Директора школы привлекли к административной ответственности за несоблюдение температурного режима в образовательном учреждении.

Специалисты прокуратуры Маслянинского района управления Роспотребнадзора по Новосибирской области проверили соблюдение температурного режима в школе. Температура воздуха в помещениях оказалась ниже 18 градусов, что не соответствует санитарным нормам и правилам. Установлено, что причина холода в отсутствии контроля со стороны руководства учреждения, нарушение регулировки теплоснабжения, ненадлежащее состояние окон.

Директору школы внесли представление, привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей». По решению суда был назначен штраф на три тысячи рублей.

После принятых прокуратурой мер температурный режим в школе незамедлительно приведен в нормативное состояние, отрегулирована система теплоснабжения, заменены окна и отремонтированы подоконники.

Ранее детский омбудсмен из Новосибирска рассказала о причинах буллинга в школах.