Житель Новосибирской области получил 13,5 лет колонии за стрельбу по полицейскому

Приговор не вступил в законную силу.

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Мошковского района. Его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, и в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Было установлено, что 28 марта 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал соседке охотничьим ружьем. После этого он выстрелил из него в прибывшего сотрудника полиции. Также после задержания он рассказал полицейским о минировании своей квартиры.

Суд назначил ему 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что в Новосибирске увеличилось количество пожаров из-за пьянства.